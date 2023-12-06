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Сегодня, 20:59

Виталий Шитов заявил, что Джикия любит подкалывать молодых игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов, который в сезоне-2023/24 выступает за «Тюмень» на правах аренды, рассказал о взаимодействии защитника Георгия Джикии с молодыми игроками.

«Джикия больше любит молодых подкалывать разными действиями. Не было такого, чтобы кто-то прям опекал меня, со всеми понемногу общался, каждый по чуть-чуть подбадривал. Удивляет ли меня, что Джикия не попадает в состав? Я сейчас не в команде, поэтому ничего не могу сказать. Возможно, есть какие-то проблемы с тренерским штабом или здоровьем», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Спартак» 9 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: Metaratings
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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 - : -
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10.12 19:45
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