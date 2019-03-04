Тихонов обратился в палату по разрешению споров РФС с иском против "Крыльев Советов"

Глава палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов сообщил, что комиссия получила обращение бывшего главного тренера "Крыльев Советов" Андрея Тихонова с просьбой взыскать задолженность с самарского клуба.

– Мы получили обращение Тихонова, – сказал Березов. – Оно будет рассмотрено, согласно нормам регламента, в течении 30 дней. Если стороны ранее смогут урегулировать ситуацию, то и рассмотрения дела не будет.

Тихонов возглавлял волжскую команду с 2017 года, но осенью минувшего года его на посту главного тренера клуба сменил Миодраг Божович. После 18-го тура "Крылья" с 18 очками занимают 13-е место в турнирной таблице и имеют один матч в запасе. (Андрей Сизякин)

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