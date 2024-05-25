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Сегодня, 10:22

Терехин: «Динамо» не нужно подписывать нового голкипера"

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о вратарской позиции московской команды.

«Шунин и Лещук порой допускают ошибки, но это делают все вратари в любых чемпионатах. Да, Шунина считают возрастным, но ведь они с Акинфеевым примерно одного возраста. Антон тоже может продлить контракт, как это сделал Акинфеев, это будет нормально и справедливо. Я считаю, что у «Динамо» на данный момент есть два сильных голкипера — нет смысла прямо сейчас думать об усилении вратарской линии», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Антон Шунин провел 20 матчей, трижды сыграв на ноль и пропустив 26 мячей. У Игоря Лещука 19 игр, в которых он пропустил 28 мячей и шесть раз сыграл на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-dinamo-ne-nuzhno-podpisy-vat-novogo-golkipera/
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 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
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 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
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 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
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 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
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 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
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