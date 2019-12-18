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Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе

00:30
Артем Дзюба и Иван Ургант. Фото Twitter.com/TeamRussia
Артем Дзюба и Иван Ургант. Фото Twitter.com/TeamRussia
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Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале вместе с известным актером Николаем Чиндяйкиным провел игровой конкурс по чтению хокку. Артист известен своим увлечением по сочинению японских трехстиший.

Одно из хокку ведущий назвал спортивным, в нем был упомянут капитан сборной России по футболу, форвард «Зенита» Артем Дзюба.

В трехстишье, которое прочитал Ургант, были следующие строки:

Трава тянется к небу

Дзюба бежит по ней

Дзюба, не беги, иди!

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