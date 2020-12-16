Экс-тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов, с сентября возглавляющий болгарскую «Славию», озвучил главные проблемы российского футбола.

— В чем от Европы отстаем?

— В работе с мячом, технике, скорости принятия решений. Все уже привыкли, что нас опережают немцы, испанцы, англичане. Но теперь выясняется, что и бельгийцы играют намного быстрее! И хорваты! И австрийцы!

— Как догнать?

— Начинать нужно с детского футбола, где тренеры зациклены на результате. От этого зависит их зарплата. В итоге вместо того, чтобы шлифовать технику, набирают здоровых лбов, которые кого угодно могут перебегать. Турниры они выигрывают, но в профессиональном футболе неконкурентоспособны. Я ведь часто просматриваю молодежь. Высоких, крепких ребят полно. Мячик им кинешь — сразу теряются. Ни отдать, ни принять, ни обвести, куча лишних касаний... Вспоминаю 2014 год, тренерский совет после чемпионата мира в Бразилии. Я спросил Капелло: «Почему наши так и не вскрыли оборону Южной Кореи и Алжира?»

— Что ответил?

— Развел руками: «Да как ее вскроешь, если ни в центре, ни на флангах нет человека, способного обыграть один в один?!» Прошло шесть лет — ничего не изменилось. А в Европе таких умельцев в каждом клубе хватает. И в «Зальцбурге», и в «Брюгге», про «Баварию» с «Челси» уже не говорю. Вы знаете, на что в академии «Аякса» обращают внимание тренеры, когда идет набор?

— На что же?

— Как игрок думает на поле. И на работу с мячом. Всё. Ни рост, ни вес значения не имеют. В Европе плотно заниматься «физикой» начинают лет с 16-ти. До 14-ти даже пресс качать нельзя!

— Это почему?

— В таком возрасте серьезные нагрузки противопоказаны. А у нас с 10 лет — кроссы, силовые тренировки. Всё ради победы в каком-нибудь турнирчике. Другой важный момент — зажатость, о которой после матча с «Лацио» говорил Дзюба.

— Артем считает, что российским футболистам пора менять менталитет.

— Правильно! Надо играть смелее, раскованнее, получать удовольствие от футбола. Должна быть легкость в работе с мячом. Но этого и в детских командах не увидишь! Зацикленность на результате приводит к тому, что мальчишки просто боятся мяча. При первой же возможности стараются от него избавиться, никто не берет игру на себя. А почему?

— Ваша версия?

— Да потому что тренер с бровки постоянно орет: «Пас! Пас! Не передерживай мяч! Быстрее отдавай!» Он не думает о развитии индивидуальных качеств, дриблинга. Для наших тренеров самое главное — «физика» и тактика. На технику плевать. Пока система подготовки не изменится, так и будем топтаться на месте. Что клубы, что сборная. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Тарханова — здесь