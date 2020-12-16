Экс-тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов с сентября возглавляет болгарскую «Славию». Но и за российским чемпионатом по-прежнему внимательно следит.

РПЛ

— В РПЛ по набранным очкам лидирует «Зенит». А по игре?

— Он же. Да, Лигу чемпионов «Зенит» завалил, но в нашем чемпионате явно выделяется. Как и ЦСКА. Хотя в Лиге Европы, где другой уровень сопротивления, у армейцев все разладилось. А вот у «Спартака» командной игры пока не видно (беседа состоялась до матча «Зенит» — «Спартак». — Прим. «СЭ»).

— Он бы тоже в еврокубках провалился?

— Сто процентов! На одной самоотдаче далеко не уедешь. Что у Тедеско получается, так это настраивать футболистов на каждый матч. Все бегут, стараются, выгрызают мяч в единоборствах. Но в игровом плане «Спартак» мне не очень нравится.

— Что смущает?

— Комбинационного футбола, который отличал команду при Бескове и Романцеве, даже близко нет. Тедеско любит действовать на контратаках, причем с любым соперником. Но против насыщенной обороне сразу возникают проблемы. В позиционном нападении игра-то не выстроена.

— Как отреагировали на уход Газизова?

— Для меня загадка, почему Федун принял такое решение. Газизов прекрасно зарекомендовал себя в «Уфе», в «Спартаке» тоже хорошо работал. Спокойно, без лишнего шума. Когда дело касалось трансферов, деньгами не сорил. Мне казалось, он выбрал правильную тактику. И вдруг увольнение. Впрочем, в российском футболе столько странных вещей, что я уже давно ничему не удивляюсь.

— С Федуном хоть раз общались?

— А мы и не знакомы. Со стороны трудно понять, почему в «Спартаке» каждый год перемены. То в руководстве, то в тренерском штабе. Вот ЦСКА — образец стабильности. Гинер и Бабаев доверяют друг другу, никаких революций. Даже если тренер ошибается, размахивать шашкой никто не спешит.

— Что же случилось с ЦСКА в Лиге Европы?

— Почти во всех матчах один и тот же сценарий. Армейцы контролируют мяч, много подходов к чужим воротам, кажется — вот-вот забьют. Но всякий раз защитники успевают сыграть на опережение.

— Хотя в соперниках не бог весть кто — загребское «Динамо», «Вольфсбергер», «Фейеноорд».

— Как видите, даже в этих клубах собраны футболисты, которые лучше читают игру, все делают быстрее. Обороняются так, что у ЦСКА нет шансов. Чалов получает мяч в штрафной, разворачивается — а там уже нога защитника. Накрыли! То же самое с остальными. Другая проблема армейцев — слабая опорная зона. Обляков и Ахметов — слишком медлительные, плохо поддерживают атаку. Ни скорости, ни дриблинга. Марадишвили в созидании тоже не силен. В РПЛ с ее неторопливым футболом минусы ребят не бросаются в глаза, а в еврокубках сразу проседают.

Еврокубки

— Кто из наших в Лиге чемпионов выглядел хуже всех?

— «Локомотив». Вот говорят — дескать, с «Атлетико» здорово играли...

— Разве нет?

— Отбивались действительно здорово, тут никаких вопросов. Но игрой это назвать сложно. Что за футбол, когда 90 минут сидишь в обороне? В 50-е годы «Крылья Советов» применяли «волжскую защепку». Бескова спросили: «Как вам тактика?» Константин Иванович усмехнулся: «Дело нехитрое. Выставил сзади десять человек — и выноси мяч куда попало...»

— Теперь это называется «автобус».

— Суть та же. Я знал, что в ответном матче с «Зальцбургом» «Локомотиву» ничего не светит. Потому что он не умеет вскрывать оборону в позиционной атаке. Австрийцы за счет агрессии, скорости, прессинга имели большое преимущество и спокойно победили. Вот «Краснодар» в Лиге чемпионов мне понравился.

— Принес России единственную победу.

— Главное, и с «Челси», и с «Севильей» смотрелся достойно, у крепкого «Ренна» взял четыре очка. Ни травмы, ни болезни не заставят «Краснодар» отойти от фирменного стиля. Это вызывает уважение. Как и работа академии, которая открыла нам Сафонова, Шапи, Уткина.

— А с «Зенитом» что?

— Ну, он и в золотые времена с Халком, Витселем лишь дважды вышел в плей-офф, при этом дальше 1/8 финала не продвинулся. А сегодня таких исполнителей в команде нет. Плюс атака однобокая.

— Без изюминки?

— Да. Очень уж много забросов на Дзюбу. Хотя Артем не деревянный, хорош не только вверху, но и внизу. Может принять мяч, сохранить, начать атаку. В комбинационном футболе чувствует себя органично, к тому же у «Зенита» техничные полузащитники. Что мешает разнообразить игру?

— Малком на фоне Халка — другая лига?

— Это правда. Достаточно сравнить количество голов и результативных передач. Да, в матче с «Уралом» Малком выделялся. Обыгрывал, обострял, придумывал «стеночки». Но в еврокубках себя вообще не проявил. Там защитники быстрее, мощнее, надежнее. Справлялись с бразильцем без особого труда. А Мусу помните?

— Еще бы!

— В РПЛ считался одним из лучших. Мог убежать, забить, отдать. А в «Лестер» приехал — и растворился. Вот это уровень нашего чемпионата.

Зажатость

— В чем от Европы отстаем?

— В работе с мячом, технике, скорости принятия решений. Все уже привыкли, что нас опережают немцы, испанцы, англичане. Но теперь выясняется, что и бельгийцы играют намного быстрее! И хорваты! И австрийцы!

— Как догнать?

— Начинать нужно с детского футбола, где тренеры зациклены на результате. От этого зависит их зарплата. В итоге вместо того, чтобы шлифовать технику, набирают здоровых лбов, которые кого угодно могут перебегать. Турниры они выигрывают, но в профессиональном футболе неконкурентоспособны. Я ведь часто просматриваю молодежь. Высоких, крепких ребят полно. Мячик им кинешь — сразу теряются. Ни отдать, ни принять, ни обвести, куча лишних касаний... Вспоминаю 2014 год, тренерский совет после чемпионата мира в Бразилии. Я спросил Капелло: «Почему наши так и не вскрыли оборону Кореи и Алжира?»

— Что ответил?

— Развел руками: «Да как ее вскроешь, если ни в центре, ни на флангах нет человека, способного обыграть один в один?!» Прошло шесть лет — ничего не изменилось. А в Европе таких умельцев в каждом клубе хватает. И в «Зальцбурге», и в «Брюгге», про «Баварию» с «Челси» уже не говорю. Вы знаете, на что в академии «Аякса» обращают внимание тренеры, когда идет набор?

— На что же?

— Как игрок думает на поле. И на работу с мячом. Всё. Ни рост, ни вес значения не имеют. В Европе плотно заниматься «физикой» начинают лет с 16. До 14 даже пресс качать нельзя!

— Это почему?

— В таком возрасте серьезные нагрузки противопоказаны. А у нас с десяти лет кроссы, силовые тренировки. Все ради победы в каком-нибудь турнирчике. Другой важный момент — зажатость, о которой после матча с «Лацио» говорил Дзюба.

— Артем считает, что российским футболистам пора менять менталитет.

— Правильно! Надо играть смелее, раскованнее, получать удовольствие от футбола. Должна быть легкость в работе с мячом. Но этого и в детских командах не увидишь! Зацикленность на результате приводит к тому, что мальчишки просто боятся мяча. При первой же возможности стараются от него избавиться, никто не берет игру на себя. А почему?

— Ваша версия?

— Да потому что тренер с бровки постоянно орет: «Пас! Пас! Не передерживай мяч! Быстрее отдавай!» Он не думает о развитии индивидуальных качеств, дриблинга. Для наших тренеров самое главное — «физика» и тактика. На технику плевать. Пока система подготовки не изменится, так и будем топтаться на месте. Что клубы, что сборная.

— Кстати, как вам жеребьевка ЧМ-2022?

— Группа настолько ровная, что можно занять и первое место, и четвертое. Козыри Словакии и Словении — очень надежная оборона, в этом плане с ними будет посложнее, чем с Хорватией.

— Неужели?

— Да! Хорваты сами играют и другим дают. Если судить по матчам в Лиге наций, у вице-чемпионов мира сейчас не лучший период, перестройка затянулась. Этим надо воспользоваться. А вот вязкий оборонительный футбол словаков и словенцев нашей сборной не слишком на руку. Впрочем, нам ни с кем расслабляться нельзя. Наоборот, всех нужно опасаться.

— Включая Кипр и Мальту?

— Естественно. Как только начинаем думать, что мы в порядке, сразу получаем по ушам.

«Енисей»

— Ваш отъезд в сентябре из «Енисея» в Болгарию удивил многих. Что подтолкнуло к такому решению?

— Я работал в «Крыльях», «Сатурне», «Урале» — и везде к футбольному клубу было внимание со стороны руководителей региона. А в Красноярск приехал — тишина. Последней каплей стала победа над «Крыльями». Обыграли команду, которая еще вчера выступала в РПЛ, но от губернатора никакой реакции. Ни звонков, ни поздравлений. Казалось, там вообще никому ничего не надо. У клуба огромные проблемы, помощи нет... Терпение лопнуло. Понял, что дальше оставаться в «Енисее» бессмысленно. Но едва объявил об уходе, ситуация изменилась.

— Это как же?

— Я наконец встретился с Александром Уссом, губернатором Красноярского края. Как выяснилось, он был не в курсе, что на самом деле происходит в «Енисее». Сам мне сказал: «Я многого не знал». Не посвящали его в проблемы клуба.

— Чудеса.

— Вы же понимаете, у такого человека помимо футбола забот хватает. Но с того дня взял команду под личный контроль, помогает по всем вопросам. Алексей Ивахов, директор клуба, теперь общается с губернатором напрямую.

— Жизнь налаживается?

— Да. Задача номер один — расплатиться с долгами, которые остались от предыдущего руководства. Из-за этого Палата по разрешению споров закрыла клубу заявку. Меня же губернатор попросил курировать «Енисей». Так что и в Болгарии на связи с тренерским штабом и Иваховым.

— Три с половиной месяца в Красноярске — потерянное время?

— Нет-нет, в родной город вернулся с удовольствием. В сжатые сроки удалось собрать крепкую команду и выстроить игру, ребята меня слушали. Стартовали неплохо, к зимнему перерыву могли бы закрепиться в группе лидеров, если бы не коронавирус, из-за которого «Енисею» в трех матчах присудили поражения со счетом 0:3. Честно вам скажу — состоялась бы встреча с губернатором раньше, я никуда не уехал бы.

— Как возник вариант с Болгарией?

— Позвонил Венцеслав Стефанов, президент «Славии». Мы давно знакомы, четыре года назад я уже работал в этом клубе. В трубке услышал: «Саша, мы проиграли пять матчей подряд, опустились на последнее место, тренер ушел. Положение аховое. Если можешь — приезжай, принимай команду». Я согласился. К тому моменту уже решил покинуть «Енисей».

— В деньгах выиграли?

— Нет. Скорее, другие факторы повлияли — в Болгарии климат мягче, перелетов меньше. С возрастом эти вещи тоже начинаешь учитывать. А зарплата меня вообще не волнует, ее обсуждаю в последнюю очередь. На первом месте интерес к работе и желание руководства создать условия для достижения результата.

— Юрий Газзаев, который тренировал «Енисей» в прошлом году, говорил мне, что со всеми надбавками получал в месяц около 400 тысяч рублей. А вы?

— Примерно столько же.

«Славия»

— Почему в 2016-м расстались со «Славией»?

— Позвонил Григорий Иванов, мой хороший товарищ. По-дружески попросил помочь «Уралу», который в том сезоне отчаянно боролся за выживание. И я вернулся в Екатеринбург.

— Как в Софии на это отреагировали?

— С пониманием. Строилась новая команда, уезжать не хотелось. Но Григорию Викторовичу отказать не смог. Он был очень настойчив, напирал на то, что «Урал» для меня — клуб не чужой.

— Стефанов и тогда был президентом «Славии»?

— Да, он с 1988 года на этой должности. Прекрасный человек. Спокойный, порядочный. Я догадываюсь, почему Венц снова меня пригласил.

— Ну и почему же?

— «Славия» — частный клуб. Трансферы — основной источник дохода. А я с молодежью работать умею, здесь это уже доказал. В 2016-м, когда ведущих игроков распродали, набрал 18-летних пацанов, заняли четвертое место. Потом многие ребята отправились в Европу. В местных газетах писали: «Наши тренеры неохотно доверяют молодым болгарским футболистам. А русский приехал, сделал на них ставку — и команда заиграла».

— Сейчас история повторяется?

— Да, в моем распоряжении одна молодежь. В прошлом сезоне «Славия» финишировала третьей, но от той команды почти ничего не осталось. Лидеры ушли в софийский ЦСКА, «Левски» и другие клубы, где финансовые условия на порядок лучше. Еще двоих продали в Англию.

— Куда именно?

— 21-летнего вратаря Стерьякиса — в «Блэкберн». А 19-летнего полузащитника Филиппа Крастева — в «Манчестер Сити». Первую половину сезона Крастев провел в «Славии» на правах аренды, а с Нового года будет играть за бельгийский «Ломмел». У этого клуба и «Манчестер Сити» один хозяин.

— Пока «Славия» по-прежнему в зоне вылета. Тревожно?

— Не сомневаюсь, выкарабкаемся. Когда принял команду, у нее было всего очко. Сейчас — 12. Могло быть и больше, но подкосила вспышка коронавируса.

— Всё как в «Енисее»?

— Да. Главное отличие — в Болгарии в таких случаях спокойно переносят матчи, никаких 0:3.

— Гуманно.

— Согласен. У нас в итоге вся команда переболела. И футболисты, и тренеры, и руководство.

— В легкой форме?

— По-разному. Но в больницу никого не положили. После обязательного двухнедельного карантина ребятам пришлось заново набирать форму. А форсировать подготовку нельзя. Тем, кто перенес «корону», нужно аккуратно давать нагрузки.

— В Болгарии в футбол играют при пустых трибунах?

— Да. С 27 ноября здесь вообще все закрыто. Школы, детские сады, рестораны, кафе, торговые центры... В магазин без маски не пускают. Но я и до локдауна почти никуда не выходил. Дом, стадион и обратно — вот и весь маршрут.

— Между Москвой и Софией по-прежнему нет прямых рейсов?

— К сожалению. Единственный вариант — лететь через Стамбул.

— Сколько за этот год вы уже сдали тестов на коронавирус?

— Больше сорока. Все отрицательные. Правда, летом один из них показал, что у меня антитела.

— А в больницу с пневмонией когда загремели?

— В апреле. Ситуация была серьезная — 82 процента поражения легких!

— Ничего себе. Для многих это заканчивается реанимацией и ИВЛ.

— А у меня, представьте, ни того ни другого. Только антибиотики кололи. Организм крепкий, побочных болячек нет. Наверное, поэтому быстро пошел на поправку. Еще помогло то, что каждый день делал дыхательную гимнастику. Через неделю на КТ проверили легкие — уже чистые.

— Сколько в больнице провели?

— 17 дней. За это время похудел на девять килограммов.

— Ваши слова: «Организм у меня крепкий». Но ведь вы из-за онкологии в зоне риска...

— Рак, слава богу, в прошлом. Первая операция была в 2006-м, удалили щитовидную железу. Врач тогда предупредил: «В горле маленькая опухоль. Надо контролировать». Когда через два года начала прогрессировать, сразу прооперировали.

— И?

— С тех пор ничего не беспокоит. Ежегодно прохожу обследования, сдаю кровь, делаю УЗИ всех органов. Соблюдаю рекомендации врачей, каждое утро пью левотироксин. Это лекарство назначают тем, у кого нет щитовидки.

«Лудогорец»

— В 2016-м вы позвали в «Славию» форварда Сердерова и защитника Сергеева. Теперь на соотечественников рассчитываете?

— Если найдем в России молодого перспективного игрока, почему бы и не взять? Футболист с именем к нам вряд ли поедет. Большие деньги мы платить не можем.

— 10 тысяч евро в месяц — заоблачные цифры для вашего клуба?

— Конечно! Столько в «Славии» никто не зарабатывает.

— Объясните, что в вашей заявке делает 44-летний вратарь Петков?

— Между прочим, классный голкипер! Стабильный, надежный. Пашет наравне с молодыми. Даже не верится, что в марте ему стукнет 45.

— Собирается играть до пятидесяти, как Стэнли Мэтьюз?

— Да Петков уже давно хотел закончить. Но президент клуба всякий раз отговаривает: «Ты нам нужен...» Одного вратаря продали, другой сломался. Кому играть? Петкову! В любой момент готов подстраховать. Плюс человеческие качества великолепные. Например, сейчас в «Славии» первый номер — 18-летний Светослав Вуцов. Очень талантливый мальчик. Так Петков ему во всем помогает, поддерживает.

- Есть в болгарской лиге футболисты, которые могли бы усилить «Зенит» или «Спартак»?

— В «Лудогорце» очень хорошие легионеры из Южной Америки и Африки. Мне вообще нравится эта команда, она и в РПЛ боролась бы за чемпионство.

— Что ж в Лиге Европы ваш «Лудогорец» ни одного очка не набрал?

— Да, там провалился. Я видел игру с «Антверпеном». Бельгийцы соперника просто разорвали! Но вы вспомните прошлый год, матчи «Лудогорца» против ЦСКА. 5:1 дома, 1:1 на выезде. Вот вам и уровень многократного чемпиона Болгарии.

- Мартин Кушев, который четыре года назад уже помогал вам в «Славии», вновь стал вашим ассистентом?

— Да. А за вратарей у нас отвечает Радостин Станев, игравший когда-то за «Шинник».

— В «Амкаре» помимо Кушева болгары были. Как у них дела?

— Захари Сираков тренирует молодежь в «Левски». Жора Пеев пока без работы, все внимание уделяет маленькому сыну. А Петр Занев помоложе, еще играет за софийский ЦСКА.

— Вы-то надолго в те края?

— Стефанов мне сразу сказал: «Твой контракт будет длиться столько, сколько захочешь». Для начала подписали на два года. Надеюсь, этот срок отработаю до конца. Ну а дальше посмотрим.