Тарасов считает, что дисквалификация Джику не станет потерей для «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» мнением о дисквалификации защитника «Спартака» Александра Джику, из-за которой футболист пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Зенита».

31-летний ганец на 90+5-й минуте встречи 20-го тура с «Акроном» (4:3) получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в чемпионате. Из-за этого игрок заработал автоматическую дисквалификацию.

«Для болельщиков игра «Спартака» с «Акроном» — идеальная, но результат — отвратительный. Команда такого уровня не может пропускать столько мячей. Будет ли потерей для красно-белых дисквалификация Джику в матче с «Зенитом»? Там конкуренция большая, есть кем заменить.

Ошибка Джику в Кубке против «Динамо» — это просто... Не знаю, что у него тогда было в голове. Не имеют права игроки такого уровня так ошибаться и привозить такие голы. Меня это удивляет. Если бы такая ошибка была при Семине, он бы не играл больше никогда», — сказал Тарасов «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 14 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 (мск). Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками, красно-белые идут на шестой строчке с 27 очками.