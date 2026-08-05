Даку смотрит кубковый матч «Спартак» — «Оренбург» в ложе с Кахигао

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку смотрит кубковый матч «Спартак» — «Оренбург» в ложе со спортивным директором красно-белых Франсисом Кахигао.

Ранее стало известно, что казанцы отзаявили форварда. 4 августа сообщалось, что 28-летний албанец прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак».

Сумма трансфера оценивается в 11 миллионов евро. Зарплата албанца в московском клубе составит около 4 миллионов евро.

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. Нападающий в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.