Globo: «Фламенго» предложил «Зениту» 35 миллионов евро за Луиса Энрике

«Фламенго» и «Зенит» ведут переговоры по трансферу нападающего сине-бело-голубых Луиса Энрике, сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб предложил за 25-летнего футболиста 35 миллионов евро, из которых 30 миллионов — фиксированная сумма, а еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов за достижение целей.

Отмечается, что Энрике уже дал согласие на переход во «Фламенго». Бразильский клуб, в свою очередь, готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт с питерцами рассчитан до 31 декабря 2028-го. В сезоне-2025/26 в 34 матчах во всех турнирах нападающий забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. В этом сезоне он принял участие в одной игре за «Зенит».