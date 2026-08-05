Валерий Баринов: «Если «Локомотив» удержится в РПЛ, это будет удачей»

Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился впечатлениями от старта команды в новом сезоне.

В двух турах РПЛ железнодорожники набрали одно очко и занимают 12-е место в турнирной таблице. В первом матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» проиграл ЦСКА (1:1, пенальти 4:5).

«Опять надо будет все начинать с нуля. У нас пацаны все молодые, а еще есть слухи, что хотят продать Батракова. Если такое случится, то, считай, сразу надо будет заказывать место в другой лиге. Очень хочу ошибиться, но если удержимся в высшей лиге, это будет удачей», — приводит слова Баринова ТАСС.

В 3-м туре РПЛ «Локомотив» у себя дома сыграет с «Акроном». Матч состоится 8 августа и начнется в 18.00 по московскому времени.