Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Сегодня, 21:08

Мусаев — о состоянии Кордобы: «Чувствует себя хорошо, но реабилитация только началась»

Алина Савинова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии нападающего команды Джона Кордобы.

33-летний футболист получил травму на чемпионате мира-2026. Он провел на турнире три матча за сборную Колумбии.

«Чувствует себя хорошо, но нужно еще время. Реабилитация нашими специалистами только началась. Необходим будет контрольный МРТ. Не хотел бы кого-то обнадежить. Через неделю скажу больше», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

4 августа Кордоба вернулся в расположение «Краснодара». Нападающий выступает за российскую команду с 2021 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джон Кордоба
Мурад Мусаев
Футбол
ФК Краснодар
Читайте также
Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы-2026
«ПСЖ» нашел конкурента Сафонову, «Реал» готов отпустить Винисиуса за космические деньги. Главные трансферные слухи и новости в Европе на 5 августа 2026
Баринов разнес «Локомотив». К клубу действительно много вопросов, на которые пора ответить
Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака»
Зеленский назвал возможную причину сокращения поставок ракет ПВО Киеву
Посольство РФ в Израиле запросило данные о задержании востоковеда Кирпиченка
Популярное видео
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Шварц — после матча «Динамо» с «Факелом»: «Это победное ощущение должно быть и в воскресенье!»
«Краснодар» — «Ахмат»: Уткин открыл счет на 66-й минуте
«Зенит» — «Балтика» и «Краснодар» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей Кубка
«Зенит» — «Балтика»: Кондаков заменен после удара в голову
Даку в вип-ложе и недовольство фанатов, дубль Угальде и самый молодой автор гола в истории: «Спартак» выбил пять
16-летний Полех забил «Оренбургу» и стал самым молодым автором гола в истории «Спартака». Кто он такой?
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Зенит» — «Родина» и все матчи
Шварц — после матча «Динамо» с «Факелом»: «Это победное ощущение должно быть и в воскресенье!»
Карседо выразил надежду, что Жедсон будет готов к матчу РПЛ с «Краснодаром»
Талалаев о реакции на уход Бориско в ЦСКА: «Это было максимально осознанно»
Даку — уже в «Спартаке». Смотрел матч против «Оренбурга» вместе с Кахигао, пока фанаты заряжали о Сербии
Фанаты «Спартака» скандировали кричалку про Сербию на игре с «Оренбургом», матч смотрит албанец Даку
Globo: «Фламенго» предложил «Зениту» 35 миллионов евро за Луиса Энрике
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Краснодар» — «Ахмат»: Шадыханов отменил пенальти в ворота «быков» из-за симуляции Щетинина

Карседо: «Угальде мотивирован. Даку? Не комментирую футболистов не из «Спартака»
Новости
RSS RSS
Все новости