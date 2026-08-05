Мусаев — о состоянии Кордобы: «Чувствует себя хорошо, но реабилитация только началась»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии нападающего команды Джона Кордобы.

33-летний футболист получил травму на чемпионате мира-2026. Он провел на турнире три матча за сборную Колумбии.

«Чувствует себя хорошо, но нужно еще время. Реабилитация нашими специалистами только началась. Необходим будет контрольный МРТ. Не хотел бы кого-то обнадежить. Через неделю скажу больше», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

4 августа Кордоба вернулся в расположение «Краснодара». Нападающий выступает за российскую команду с 2021 года.