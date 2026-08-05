ЦСКА стал лидером РПЛ по медиаактивности, самый посещаемый клуб — «Краснодар»

РПЛ подвела итоги распределения призового фонда по итогам сезона-2025/26.

Общая сумма составила 555 миллионов рублей. Средства делились между клубами по двум критериям: заполняемость стадионов и медиаактивность.

В медийном зачете первое место занял ЦСКА, второе — «Рубин», третье — махачкалинское «Динамо». По посещаемости лидирует «Краснодар», далее идут «Зенит» и «Спартак».

С сезона-2026/27 лига меняет подход к оценке медиаактивности. Раньше учитывались только объемы публикаций, без привязки к качеству и оригинальности. Теперь вводятся три номинации с экспертным голосованием: «Лучшее промо», «Лучшее вертикальное видео» и «Лучшая фотография».

Все изменения начинают действовать с текущего сезона.