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Сегодня, 18:42

ЦСКА стал лидером РПЛ по медиаактивности, самый посещаемый клуб — «Краснодар»

Руслан Минаев

РПЛ подвела итоги распределения призового фонда по итогам сезона-2025/26.

Общая сумма составила 555 миллионов рублей. Средства делились между клубами по двум критериям: заполняемость стадионов и медиаактивность.

В медийном зачете первое место занял ЦСКА, второе — «Рубин», третье — махачкалинское «Динамо». По посещаемости лидирует «Краснодар», далее идут «Зенит» и «Спартак».

С сезона-2026/27 лига меняет подход к оценке медиаактивности. Раньше учитывались только объемы публикаций, без привязки к качеству и оригинальности. Теперь вводятся три номинации с экспертным голосованием: «Лучшее промо», «Лучшее вертикальное видео» и «Лучшая фотография».

Все изменения начинают действовать с текущего сезона.

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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