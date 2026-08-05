Хавбек «Родины» Фищенко считает, что клуб рано хоронить после двух поражений в РПЛ

Полузащитник «Родины» Руслан Фищенко заявил, что московскую команду рано списывать со счетов после двух поражений на старте сезона РПЛ.

«Мы проиграли два матча, пропустили семь голов. Конечно, огорчены этим. Но я уверен, что нас рано хоронить, мы себя еще покажем. Мы будем расти, прибавлять и доказывать, что не просто так попали в РПЛ», — цитирует футболиста ТАСС.

Во вторник «Родина» разгромила «Рубин» со счетом 5:0 в первом туре пути РПЛ Кубка России. Ранее московская команда уступила «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4) в чемпионате России.

«Родина» проводит первый сезон в РПЛ. После двух туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице.