Кечинов о словах Дзюбы про «Спартак»: «Артем бы не подошел команде такого уровня»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» мнением о словах нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, который выразил желание вернуться в московскую команду.

«Был бы Дзюба сейчас полезен «Спартаку»? Конечно, нет, это уже нереально. Лучшие годы Артема уже позади. При всем уважении, сейчас Дзюба не подошел бы команде такого уровня и с такими задачами, как у «Спартака». Варианты продолжения карьеры Артема? Надо у него спросить. Сейчас Дзюба вполне неплохо смотрится в «Акроне». Опять-таки, мы исходим из его возраста и уровня команды в целом. Думаю, Артем пригодился бы любой команде второй восьмерки, но о топ-клубах говорить уже не приходится», — сказал Кечинов «СЭ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за команду из Тольятти. Контракт 37-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2026 года.

Дзюба является воспитанником «Спартака».

(Максим Ваншейд)