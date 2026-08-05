Источник: «Зенит» может подписать полузащитника «Флуминенсе» Эркулеса

«Зенит» сделал первый запрос по трансферу футболиста «Флуминенсе» Эркулеса, сообщает Globo.

По данным источника, сине-бело-голубые переключились на подписание 25-летнего полузащитника после отказа Данило покидать «Ботафого» ради трансфера в клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» связался с «Флуминенсе», чтобы узнать о готовности Эркулеса переехать в Россию.

Полузащитник выступает за бразильский клуб с января 2025 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола в 31 матче. Transfermarkt оценивает стоимость Эркулеса в 15 миллионов евро.