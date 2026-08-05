В «Расинге» сообщили о предложении ЦСКА по защитнику Мартирене

Директор по коммуникациям «Расинга» Фабиан Алвес рассказал, что ЦСКА сделал аргентинскому клубу предложение по защитнику Гастону Мартирене.

«Мы получили от ЦСКА предложение о трансфере Мартирены, оно находится на рассмотрении», — цитирует Алвеса Sport24.

Мартирена является воспитанником «Ливерпуля» из Монтевидео. За «Расинг» он выступает с 2023 года. На счету 26-летнего уругвайца 109 матчей за команду во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.