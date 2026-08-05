Талалаев о реакции на уход Бориско в ЦСКА: «Это было максимально осознанно»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал свою реакцию на уход вратаря Максима Бориско в ЦСКА.

Специалист назвал трансфер «выстрелом в голову».

«Это была максимально осознанная реакция на то, когда совершился этот переход. Что Бориско перейдет, я знал уже весной, просто надо было сделать все вовремя. В футболе есть понятие «тайминг», когда делаешь поздно — уже вне игры. Пусть это будет как тост. Давайте, за тайминг!» — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ» перед игрой с «Зенитом» в кубковом матче.