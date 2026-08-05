Смородская о женщине президенте в ФИФА: «В нашем футболе подобное будет возможно лет через 50»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о словах экс-главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, заявившего, что организацию может возглавить глава Норвежской футбольной ассоциации Лиса Клавенесс.

«Инициативу Блаттера я поддерживаю! ФИФА может возглавить женщина, а РФС почему нет? Думаю, у нас общество еще не готово к такому. И в нашем футболе подобное будет возможно лет через 50, не ранее», — сказала Смородская «СЭ».

45-летняя Клавенесс — бывшая футболистка сборной Норвегии. На ее счету 73 матча за национальную команду. Она возглавляет Норвежскую футбольную ассоциацию с 2022 года.

Выборы главы ФИФА состоятся 18 марта. Они пройдут в Марокко.