Лусиано извинился перед Осипенко за удар ногой в плечо в матче ЦСКА — «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий ЦСКА Лусиано Гонду связался с защитником «Динамо» Максимом Осипенко и принес ему извинения за попадание шипами в плечо, что привело к удалению форварда во встрече 20-го тура РПЛ.

На 17-й минуте аргентинец в борьбе за мяч ударил Осипенко ногой. Главный судья встречи Сергей Иванов после вмешательства ВАР показал Лусиано красную карточку.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо после игры сообщил, что клуб собирается обратиться в ЭСК РФС, не уточнив, какие именно решения судейской бригады вызвали вопросы у красно-синих.

«Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:1, бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. Армейцы идут на четвертой строчке с 36 очками.