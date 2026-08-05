Карседо выразил надежду, что Жедсон будет готов к матчу РПЛ с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» (5:1) ответил на вопрос об игре новичка команды защитника Виктора Парады.

— Парада довольно плохо вошел в игру. Он не понял ваших требований и не адаптировался?

— Самое сложное в работе тренеров — интеграция игроков в состав, команда должна быть сплочена. Нам это удается. Парада неплохо играл. Он две недели с нами тренировался. Ошибки и небольшие недочеты могли присутствовать.

— Каково состояние Жедсона?

— Мы не хотели усугублять ситуацию, поэтому надеюсь, что к предстоящему матчу он будет готов.

27-летний португалец Жедсон Фернандеш пропустил из-за повреждения вторую игру подряд. 9 августа «Спартак» в 3-м туре РПЛ примет «Краснодар».