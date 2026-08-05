Баринов: «В связи со всем, что происходит в «Локомотиве», болельщики начинают понимать, почему я ушел»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов считает, что болельщики «Локомотива» должны понять, почему он ушел из клуба.

— Если бы болельщики «Локомотива» знали всю ситуацию, которая с вами произошла в клубе, у них было бы другое мнение?

— Я надеюсь, в связи со всем, что сейчас происходит в «Локомотиве», они уже начинают понимать, почему я ушел.

— Виноваты конкретные люди в руководстве?

— И не только.

29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА 13 января 2026 года. Он — воспитанник железнодорожников. Полузащитник выступал за основную команду «Локомотива» с лета 2016 года, забил 13 голов и отдал 27 результативных передач в 274 матчах.