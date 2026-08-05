Ещенко о возможном переходе Даку в «Спартак»: «Сразу будет приносить пользу»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход в клуб нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

«Даку — отличный футболист, который адаптирован к российскому чемпионату. Он показал высокий уровень в «Рубине». Я думаю, что он сразу же будет приносить пользу «Спартаку». Это очень полезный трансфер. Думаю, что «Спартаку» нужно еще взять флангового защитника в это трансферное окно для полного комплекта состава», — сказал Ещенко «СЭ».

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанскую команду 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.