Шварц — после матча «Динамо» с «Факелом»: «Это победное ощущение должно быть и в воскресенье!»

Главный тренер московского «Динамо» Садро Шварц выступил с мотивирующей речью в раздевалке команды после матча 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Факелом».

Игра прошла 5 августа в Воронеже и завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0.

«Это победное ощущение должно быть и на домашней игре в воскресенье! Мы должны все это чувствовать! Вперед, парни!» — сказал эмоционально Шварц на видео, опубликованном пресс-службой «Динамо».

9 августа московская команда примет махачкалинское «Динамо» в 3-м туре РПЛ.