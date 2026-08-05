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Сегодня, 22:42

«Зенит» победил «Балтику» благодаря голу Андраде

Руслан Минаев
Кевин Андраде и Роман Вега.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» обыграл «Балтику» в домашнем матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

На 4-й минуте гол забил экс-защитник калининградцев Кевин Андраде. У хозяев на 54-й минуте из-за травмы поле покинул Даниил Кондаков.

«Зенит» набрал три очка и возглавил таблицу группы C. В следующем матче FONBET Кубка России сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Крыльями Советов» 19 августа. «Балтика» примет махачкалинское «Динамо» 20 августа.

Гол защитника &laquo;Зенита&raquo; Кевина Андраде &laquo;Балтике&raquo;.Минимальная победа «Зенита» над «Балтикой» в Кубке. Все решил быстрый гол Андраде — бывшему клубу
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
05 августа, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Балтика
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Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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