«Зенит» победил «Балтику» благодаря голу Андраде

«Зенит» обыграл «Балтику» в домашнем матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

На 4-й минуте гол забил экс-защитник калининградцев Кевин Андраде. У хозяев на 54-й минуте из-за травмы поле покинул Даниил Кондаков.

«Зенит» набрал три очка и возглавил таблицу группы C. В следующем матче FONBET Кубка России сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Крыльями Советов» 19 августа. «Балтика» примет махачкалинское «Динамо» 20 августа.