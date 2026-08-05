Нападающий ЦСКА Шуманский может перейти в «Акрон» или «Крылья Советов» на правах аренды

Как стало известно «СЭ», нападающий ЦСКА Артем Шуманский может продолжить карьеру в «Акроне» или «Крыльях Советов». Клубы РПЛ рассматривают вариант с арендой 21-летнего белоруса.



В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и забил 1 гол. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.