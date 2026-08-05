Смородская считает, что текущий сезон «Локомотива» будет проблемным: «Ничего не делается для развития команды»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о перспективах железнодорожников в сезоне-2026/27.

«Мне кажется, что этот сезон будет проблемным. Не покупают новых игроков, ничего не делается для развития команды. Не знаю, как они собираются играть в этом году. Для серьезных задач пока они не готовы», — сказала Смородская «СЭ».

После двух туров «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ, набрав одно очко.