В «Ахмате» заявили, что CAS временно приостановил запрет на регистрацию новых игроков

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил запрет на трансферы.

«Наш клуб не согласился с решением ФИФА о запрете на регистрацию игроков из-за непрохождения проверки в Клиринговой палате, и поэтому мы обратились с иском в CAS.

Рассмотрение дела будет идти долго, но чтобы наш клуб не страдал из-за отсутствия возможности заявлять новых игроков, мы подали запрос о применении обеспечительных мер.

Сегодня мы получили от CAS решение о приостановлении действия трансферного бана. Это важное промежуточное решение, которое подтверждает, что доводы Клуба заслуживают всестороннего рассмотрения.

На период рассмотрения апелляции ФК «Ахмат» сможет осуществлять регистрационные действия без ограничений», — цитирует Айдамирова пресс-служба грозненцев.

14 июля ФИФА наложила запрет трансферы на грозненский клуб. 26 июля генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ», что клуб подал иск в CAS по делу о запрете на трансферы. На следующий день в CAS подтвердили получение иска.