Смородская назвала глупостью хейт болельщиков «Локомотива» в сторону Баринова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о критике болельщиков железнодорожников в сторону полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.

«Это полная глупость. Мне непонятен этот хейт. Почему человек должен играть себе в убыток? Объяснил бы мне кто-то это. Лучше бы придумали какую-то кричалку про руководство», — сказала Смородская «СЭ».

29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА 13 января 2026 года. Он — воспитанник железнодорожников.