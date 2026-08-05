Игрок «Спартака» Саусь о травме: «Сейчас уже почти ничего не беспокоит»

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь рассказал о том, как проходило восстановление после травмы.

22-летний футболист перешел в «Спартак» из «Балтики» в январе 2026 года. Вскоре после возвращения команды со сборов в Дубае он получил травму, из-за которой пропустил почти весь остаток сезона.

«Сначала рассчитывали, что лечение займет около трех недель, но повреждение оказалось серьезнее. В итоге оно беспокоило меня до самого конца сезона, тренировался через боль. В этом и вижу главную причину того, что сыграл так мало. В мае два раза вышел на замену в концовках, и на этом все. С голеностопом всегда непросто. На него приходится вся масса тела, то есть его никак нельзя изолировать. И когда получаешь травму, то какое-то время все равно приходится терпеть. Операция не потребовалась. Спасибо медицинскому штабу. Сейчас могу сказать, что меня уже почти ничего не беспокоит», — приводит слова Сауся пресс-служба красно-белых.

Футболист принял участие в 5 матчах «Спартака» и не отметился в них результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.