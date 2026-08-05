Ещенко об уходе Ливая Гарсии из «Спартака»: «Так разбрасываться деньгами неправильно»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход нападающего красно-белых Ливая Гарсии на правах аренды в «Панатинаикос».

«Гарсия приходил в «Спартак» при Станковиче. Может быть, он не пригодился Карседо. Но так разбрасываться деньгами неправильно. Это был очень дорогой трансфер для нашего футбола, который не принес никакого результата. А теперь поехал в аренду. Но это уже вопросы к спортивному блоку клуба», — сказал Ещенко «СЭ».

Гарсия перешел в «Спартак» из греческого АЕКа в феврале 2025 года за 18,7 миллиона евро. С того момента нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал пять результативных передач. В сезоне-2026/27 форвард ни разу не выходил на поле.

Контракт Гарсии со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 миллионов евро.