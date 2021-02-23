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Тарасов поздравил всех с Днем защитника Отечества, выложив фото с Хабибом

14:38
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил всех с Днем защитника Отечества. Футболист выложил в Instagram совместное фото с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и написал поздравительное сообщение.

«Всех причастных с Днем защитника Отечества, — написал Тарасов. — Спасибо за мирное небо над головой солдатам, офицерам, главнокомандующему! Те, кто по долгу службы занят этим нелегким и важным делом, защитой Родины — поздравляю с праздником, вы продолжаете дело наших ветеранов и дарите нам спокойствие все эти годы!

А мы берем с вас пример и защищаем наши семьи, любимых женщин и детей! Ура!».

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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