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«Севилья» хочет купить Азмуна у «Зенита»

15:04
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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«Севилья» заинтересована в приобретении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, информирует El Gol Digital.

Как отмечается, зимой испанский клуб не смог усилить центр нападения. Из команды ушел Карлос Фернандес. Поэтому купить нападющего клуб намерен этим летом, и кандидатура 26-летнего иранского форварда устаривает спортивного директора «Севильи» Мончи.

С футболистом уже контактировали, и он хотел бы поиграть в испаснком чемпионате.

Контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года. «Севилья» готова заплатить за него порядка 20 миллионов евро.

В этом сезоне иранец провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал две голевые передачи.

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