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Судья Карасев впервые выйдет на сцену с рок-концертом

14:23
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный судья первой категории УЕФА Сергей Карасев впервые выйдет на сцену с рок-концертом. Это произойдет сегодня, 23 февраля.

«Всем привет! Сегодня,в настоящий мужской праздник 23 февраля, я впервые в жизни поднимусь на сцену! Огромное металлическое Спасибо друзьям из «Catharsis» за поддержку и осуществление мечты! С праздником! Metal will never dies», — написал Карасев в Instagram, выложив фото с рок-группой.

Напомним, что Карасев не раз говорил о любви к тяжелой музыке. По его словам, игра на электрогитаре помогает найти позитив. Он брал уроки игры на гитаре у гитариста группы Catharsis, с который и выйдет на сцену.

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