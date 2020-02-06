«Тамбов» сыграл вничью с «Городеей», Мелкадзе удалили в первом тайме

«Тамбов» в товарищеском матче сыграл вничью с «Городеей» (Белоруссия) — 0:0. Нападающего российской команды Георгия Мелкадзе удалили на 40-й минуте.

Товарищеские матчи. Клубы

«Городея» — «Тамбов» — 0:0

«Тамбов»: Шелия (Чагров, 60), Ойеволе, Таказов (Шляков, 79), Юрганов, Рыбин (Килин, 84), Карасев, Костюков (Чернышов, 68), Чуперка, игрок на просмотре, Обухов (Мамтов, 61), Мелкадзе.

Удаление: Мелкадзе (Тамбов), 40.

6 февраля.