«Тамбов» сыграл вничью с «Городеей», Мелкадзе удалили в первом тайме
15:54
«Тамбов» в товарищеском матче сыграл вничью с «Городеей» (Белоруссия) — 0:0. Нападающего российской команды Георгия Мелкадзе удалили на 40-й минуте.
Товарищеские матчи. Клубы
«Городея» — «Тамбов» — 0:0
«Тамбов»: Шелия (Чагров, 60), Ойеволе, Таказов (Шляков, 79), Юрганов, Рыбин (Килин, 84), Карасев, Костюков (Чернышов, 68), Чуперка, игрок на просмотре, Обухов (Мамтов, 61), Мелкадзе.
Удаление: Мелкадзе (Тамбов), 40.
6 февраля.
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