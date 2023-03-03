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Свищев заявил, что продавать пиво на стадионах можно и нужно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что не понимает, почему запрещают продавать пиво на футбольных матчах.

«Почему Минздрав игнорирует мнение болельщиков? Мы были на чемпионатах мира в России, Европе. Я и на регби был, и на футболе, и на хоккее — везде продается пиво. Я не видел ни одного пьяного дебошира, который испортил бы спортивный праздник. Ни одного! Но я видел на наших стадионах, где алкоголь запрещено продавать, в хлам пьяных, лежащих, поющих людей. Лично я видел. Стадионы сейчас оснащены современными системами безопасности, системой Fan ID, есть система распознавания лиц. Так почему нельзя продавать пиво? Можно и нужно! Это поможет и клубам, и поддержке стадионов, потому что сейчас сложно. Отчисления, которые декларируют клубы, пойдут на развитие детско-юношеского спорта. Почему нет-то? Думаю, надо этот вопрос рассмотреть еще раз, футбольная общественность должна высказать свое мнение, озвучить свои выводы и заявить об этом», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-svishhev-prodavat-pivo-na-stadionah-mozhno-i-nuzhno/
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РПЛ
Дмитрий Свищев
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3
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5
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6
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7
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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