Суперкубок России на стадионе "Динамо" разыграют "Зенит" и "Локомотив"

После победы "Локомотива" в финальном матче Олимп-Кубка России с "Уралом" в Самаре (1:0) стали известен соперник чемпиона России "Зенита" по игре за Суперкубок. Встреча "Зенит" – "Локомотив" должна пройти 6 июля на новом стадионе "Динамо" в Петровском парке.

Первая игра на арене "Динамо" запланирована на это воскресенье, 26 мая. В рамках заключительного, 30-го тура РПЛ бело-голубые принимают тульский "Арсенал".

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