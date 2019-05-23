15:07 | Футбол — Олимп - Кубок России

Довольный Алексей Миранчук в московском метро. Фото

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук проехался в метро после победы в финале Олимп-Кубка России. Красно-зеленые в финале с минимальным счетом обыграли "Урал" (1:0) благодаря голу Дмитрия Баринова.

- Просто новоиспеченный обладатель Кубка России в московском метро и стеснительная поклонница.А в каком настроении вы сегодня ехали на работу? - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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