Довольный Алексей Миранчук в московском метро. Фото

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук проехался в метро после победы в финале Олимп-Кубка России. Красно-зеленые в финале с минимальным счетом обыграли "Урал" (1:0) благодаря голу Дмитрия Баринова.

- Просто новоиспеченный обладатель Кубка России в московском метро и стеснительная поклонница.А в каком настроении вы сегодня ехали на работу? - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Просто новоиспечённый обладатель Кубка России в московском метро @MoscowMetro и стеснительная поклонница 🤷🏻‍♂️😀



А в каком настроении вы сегодня ехали на работу? pic.twitter.com/lY1k2kgbIe — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 23 мая 2019 г.

Все об Олимп-Кубке России – здесь