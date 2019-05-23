Хеведес позирует с Кубком. Фото

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился фотографией в своем Инстаграме после победы железнодорожников в финале Олимп-Кубка России. Красно-зеленые в финале с минимальным счетом обыграли "Урал" (1:0) благодаря голу Дмитрия Баринова.

– "Локомотив" – победитель Кубка России! – написал Хеведес.

Напомним, что немец не принял участия в этой встрече из-за травмы. 31-летний немец получил травму во время ответного матча 1/2 финала Кубка России против "Ростова" (2:0). Футболист пропустил игру 29-го тура против "Урала" и также не примет участия в матче заключительного тура против "Уфы".

В текущем сезоне Хеведес принял участие в 28 матчах за "Локомотив" и забил 4 гола.

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