Сухина объяснил свой уход из «Локомотива» в 2021 году
Бывший начальник «Локомотива» Станислав Сухина рассказал, почему ушел из московского клуба в 2021 году.
«Контракт со мной был не продлен из-за того, что поменялась кадровая политика. Как мне сказали, так я и передаю. Это как? Это нашествие работников из Германии и других стран», — приводит слова Сухина Legalbet.
Станислав Сухина был начальником «Локомотива» с февраля 2017 по июнь 2021 года. Затем его должность занял Мурад Сасиев.
Источник: Legalbet
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