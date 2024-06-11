Сухина объяснил свой уход из «Локомотива» в 2021 году

Бывший начальник «Локомотива» Станислав Сухина рассказал, почему ушел из московского клуба в 2021 году.

«Контракт со мной был не продлен из-за того, что поменялась кадровая политика. Как мне сказали, так я и передаю. Это как? Это нашествие работников из Германии и других стран», — приводит слова Сухина Legalbet.

Станислав Сухина был начальником «Локомотива» с февраля 2017 по июнь 2021 года. Затем его должность занял Мурад Сасиев.