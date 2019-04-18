Суд разыскивает девушку, которая села в машину Соловчука. Мамаев отреагировал на просьбу

В Пресненском суде Москвы закончился очередной день слушаний по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Перед тем, как объявить перерыв в заседаниях до пятницы, судья Елена Абрамова поддержала ходатайство прокурора Светланы Тарасовой. Гособвинитель сообщила о том, что пыталась связаться с еще одним свидетелем, но тот на связь не выходил. Теперь Тарасова просит сделать привод на адрес свидетеля. Речь идет о девушке, которая села в машину Виталия Соловчука перед тем, как между водителем и компанией игроков произошел конфликт. Предположительно, гражданка Литвы Александра Поздняковене – знакомая Мамаева.

После обращения прокурора судья обратилась к залу с просьбой назвать адрес, если кто-то располагает данными.

– Ваша честь, мы полгода в тюрьме сидим, – отреагировал Мамаев.

– Ну, мало ли, – отреагировала Абрамова. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

Очередное слушание по существу в деле Кокорина и Мамаева назначено на пятницу, 19 апреля. Начало заседания – 12.00.

Суд Кокорина и Мамаева. Live!