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Суд оштрафовал фаната ЦСКА и запретил посещать стадионы за флаг белорусской оппозиции

16:05
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Савеловский суд в Москве вынес наказание болельщику ЦСКА Дмитрию Голембевскому.

Голембевский во время матча второго тура Тинькофф — чемпионата России с «Тамбовом» вывесил флаг белорусской оппозиции и скандировал «Жыве Беларусь». Суд вынес решение оштрафовать болельщика на 3000 рублей, а также запретил посещать стадионы на один год. Также на матче были задержаны около 15 болельщиков армейцев.

— Этот флаг является бывшим флагом Республики Белоруссии, — цитирует Голембевского АГН «Москва». — Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением.

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