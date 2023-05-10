Нападающий «Оренбурга» Оганесян: «Если мы попадем в пятерку, то это будет историческое событие. Это нас мотивирует»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о мотивации на остаток сезона в РПЛ.

«У нас есть мотивация. Мы должны идти наверх по турнирной таблице, это всегда приятно делать. Рекорд «Оренбурга» — это седьмое место в чемпионате. Если мы попадем в пятерку, то это будет историческое событие в данный момент для клуба. Это нас мотивирует», — сказал Оганесян «СЭ».

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 26 туров.