Станкович будет дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

По информации журналиста и колумниста «СЭ» Ильи Казакова, главный тренер «Спартака» Деян Станкович будет дисквалифицирован на 4 матча РПЛ после удаления в игре 8-го тура с «Динамо» (2:2) 13 сентября.

Серб получил красную карточку в конце первого тайма за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.

КДК РФС рассмотрит удаление Станковича в пятницу, 19 сентября. Тренер приглашен на заседание.

Ранее Илья Казаков оценил поведение тренера «Спартака» в своей колонке для «СЭ».

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает 8-е место в таблице РПЛ.