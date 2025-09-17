Соболев — об отмене гола в матче с «Ахматом»: «Просто подумал, что забью еще»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал празднование засчитанного и отмененного голов в матче против «Ахмата» (2:1) в 4-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

28-летний форвард оформил победный дубль. Перед этим Соболев забил еще один раз, но после вмешательства ВАР гол отменили из-за положения вне игры.

— По празднованию первого гола мы можем судить о счастливых для вашей семьи новостях. Может быть, поделитесь подробностями?

— Я уже выкладывал в соцсети, будет у нас второй ребенок. Как и все делают, поместил мяч под футболку и имитировал пузо (смеется).

— Мы вас поздравляем! В связи с этим что почувствовали, когда судья отменил ваш первый результативный удар?

— Если честно, ничего не почувствовал, потому что не впервой. Уже очень много голов отменяли после ВАР. Ничего не почувствовал, просто подумал, что забью еще. Не было никакого переживания, — цитирует Соболева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. «Ахмат» (3) замыкает квартет.