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КДК рассмотрит удаление Станковича за оскорбительное поведение в адрес арбитра

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня заседания по итогам матча 8-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2).

«Рассмотрим выход за пределы техзоны с выходом на поле представителей тренерского штаба «Спартака»: главного тренера Деяна Станковича, тренера Ненада Сакича и тренера вратарей Пьерлуиджи Бривио. Болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. У Станковича удаление за оскорбительное поведение в адрес главного арбитра. Специалист приглашен на заседание. Также рассмотрим удаление Бривио за выход на поле в конфронтационной манере. И неподобающее поведение «Спартака» — предупреждение четырех игроков, одного официального лица и удаление двух официальных лиц в составе одной команды», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович получил красную карточку в&nbsp;концовке первого матча с &laquo;Динамо&raquo; (2:2).Новое удаление Станковича! Тренер продержался один тайм в дерби против «Динамо»

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Деян Станкович
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ФК Спартак (Москва)
Ненад Сакич
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В «Динамо» считают, что в случае ужесточения лимита на легионеров необходимо рассмотреть вопрос потолка зарплат

КДК рассмотрит удаление Гайича за агрессивное поведение, игрок приглашен за заседание
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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