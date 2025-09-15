КДК рассмотрит удаление Станковича за оскорбительное поведение в адрес арбитра

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня заседания по итогам матча 8-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2).

«Рассмотрим выход за пределы техзоны с выходом на поле представителей тренерского штаба «Спартака»: главного тренера Деяна Станковича, тренера Ненада Сакича и тренера вратарей Пьерлуиджи Бривио. Болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. У Станковича удаление за оскорбительное поведение в адрес главного арбитра. Специалист приглашен на заседание. Также рассмотрим удаление Бривио за выход на поле в конфронтационной манере. И неподобающее поведение «Спартака» — предупреждение четырех игроков, одного официального лица и удаление двух официальных лиц в составе одной команды», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.