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Ахмат — Крылья Советов: счет и результат матча 6 тура РПЛ 29 августа 2026

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 3:3

Руслан Минаев

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ — 3:3. Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.

У хозяев по голу и результативной передаче сделали Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура, один мяч на счету Георгия Мелкадзе. У дубль сделал Иван Олейников, один гол забил Никита Чернов.

«Ахмат» набрал 6 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 6 очками — на 10-й строчке.

В следующем туре РПЛ грозненцы сыграют в гостях с «Рубином» 7 сентября. Самарцы примут «Краснодар» 5 сентября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:3
Крылья Советов

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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