«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 3:3

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ — 3:3. Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.

У хозяев по голу и результативной передаче сделали Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура, один мяч на счету Георгия Мелкадзе. У дубль сделал Иван Олейников, один гол забил Никита Чернов.

«Ахмат» набрал 6 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 6 очками — на 10-й строчке.

В следующем туре РПЛ грозненцы сыграют в гостях с «Рубином» 7 сентября. Самарцы примут «Краснодар» 5 сентября.