Источник: Кузяев ведет переговоры с несколькими клубами РПЛ

Бывший полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ведет переговоры с несколькими клубами РПЛ, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

По данным источника, 32-летний россиянин ранее хотел продолжить карьеру в Европе. В июле 2025 года им интересовался «Ганновер», с тех пор предложений от европейских команд не поступало.

Контракт Кузяева с «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее полузащитник играл в «Зените», «Ахмате», «Нефтехимике» и «Карелии». Также на его счету 3 гола в 51 матче за сборную России.