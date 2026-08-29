«Факел» — «Зенит»: удаление имени судьи Фролова

На 82-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» судья Антон Фролов затянул с остановкой игры и поздно зафиксировал фол Николая Гиоргобиани, который нарушил правила в борьбе с Игорем Дивеевым, продолжительное время задерживая соперника рукой. В итоге зенитовец нервно отреагировал на действия соперника и ударил его рукой.

Арбитр сначала вынес Дивееву предупреждение, но на 85-й минуте после вмешательства видеоассистентов Анатолия Жабченко и Евгения Буланова и просмотра повторов на мониторе у поля изменил свое решение и удалил защитника. При этом он не отменил соответствующим жестом предупреждение и почему-то объявил, что зенитовец совершил серьезное нарушение правил, а не допустил агрессию.