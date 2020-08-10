Стали известны результаты медосмотра потенциального новичка «Динамо» Моро
14:35
Как стало известно «СЭ», футболист загребского «Динамо» Никола Моро успешно прошел медобследование перед подписанием контракта с московским «Динамо».
22-летний центральный полузащитник теперь ждет только разрешения на въезд в Россию, после чего подпишет соглашение. «СЭ» ранее сообщал, что договор будет рассчитан на пять лет. (Константин Алексеев)
В минувшем сезоне Моро провел 28 матчей в чемпионате Хорватии, в которых забил два гола. Также на его счету пять встреч в Лиге чемпионов.
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