Стали известны результаты медосмотра потенциального новичка «Динамо» Моро

Как стало известно «СЭ», футболист загребского «Динамо» Никола Моро успешно прошел медобследование перед подписанием контракта с московским «Динамо».

22-летний центральный полузащитник теперь ждет только разрешения на въезд в Россию, после чего подпишет соглашение. «СЭ» ранее сообщал, что договор будет рассчитан на пять лет. (Константин Алексеев)

В минувшем сезоне Моро провел 28 матчей в чемпионате Хорватии, в которых забил два гола. Также на его счету пять встреч в Лиге чемпионов.