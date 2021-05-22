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Стали известны параметры контракта Руя Витории со «Спартаком»

01:44
Руй Витория. Фото Instagram
Руй Витория. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», зарплата 51-летнего Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех. При этом красно-белые заложили в проект контракта и согласовали со стороной португальца пункт о возможности отставки по инициативе клуба с выплатой 50 процентов от остающейся суммы зарплаты, а не всех 100.

(Вячеслав Короткин)

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